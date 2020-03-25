Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni adımları açıklayacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yarın saat 10.00'da koronavirüs ile mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yarın saat 10.00'da koronavirüs ile mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Kaynak: Dunya.com