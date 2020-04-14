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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapılanmasında değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında "Milli Teknoloji Hamlesi"ne uygun değişiklikler yapılarak, 3 genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, 2 yeni genel müdürlük kuruldu.

14.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapılanmasında değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında "Milli Teknoloji Hamlesi"ne uygun değişiklikler yapılarak, 3 genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, 2 yeni genel müdürlük kuruldu.

Kaynak: Dunya.com

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