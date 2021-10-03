Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, ağustos ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 2 milyar 115 milyon 490 bin 751 lira olan ve 8 bin 56 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 183 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 466 milyon 540 bin 724 lira, istihdam edilenlerin sayısı da 8 bin 146 oldu.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

 TİM Başkanı Gülle: 'Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

TİM Başkanı Gülle: "Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

 Türk lirası mevduatlara stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

Türk lirası mevduatlara stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Tunç Soyer Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol İbrahim Tatlıses
Spor Güven Yalçın Umut Meraş Necip Uysal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Cengiz Ergün Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 08:27:56. #1.12#