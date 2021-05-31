Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Akıllı Telefon Üretimine Başlayan Tesisi Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Kapaklı ilçemizde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla akıllı telefon üretimine başlayan tesisi ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Kapaklı ilçemizde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla akıllı telefon üretimine başlayan tesisi ziyaret etti.

Vali Yıldırım tarafından Arçelik Firması önünde karşılanan Bakan Varank, sonrasında firmayı gezerek TCL firması ile Arçelik'in birlikte ürettiği akıllı telefon hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Varank: Akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını, pazarın dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek, "TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye'ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var. " diye konuştu. TCL'nin hem Çin'de hem de global anlamda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, "Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar" ifadesini kulandı.

Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek, "Global markalara şu tavsiyemiz var: Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin, özellikle Türkiye'den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye'nin avantajlarından faydalanın. " çağrısını yaptı. Farklı markaların yatırım stratejilerinde planladıkları aksiyonlar, hedef büyütme niyetleri olduğunu anlatan Varank, Bakanlık olarak, hükümetin diğer birimleriyle birlikte global markaların Türkiye'de teknoloji yatırımlarını daha da artırmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine dikkati çekti.

Ziyaretleri sırasında Bakan Varank'a Vali Yıldırım'ın yanı sıra, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Vali Yardımcısı Murat Eren, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca eşlik etti.

Kaynak: Habermetre