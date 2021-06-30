Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İlimizdeydi

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, ilimize gelerek bazı ziyaretler gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, ilimize gelerek bazı ziyaretler gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.

Kırşehir programına Kaman Belediye Başkanlığını ziyaret ederek başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Belediye Başkanı Necati Çolak'tan ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldı. Ardından Çağırkan Köyünde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsün tarafından devam eden kazılarda elde edilen bulguların sergilendiği Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile Japon Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Valiliğimizi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a Valimiz Sayın İbrahim Akın tarafından ilimizin sanayi durumu hakkında brifing sunuldu.

Programına esnafları ziyaret ederek devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Ahi Evran-ı Veli türbesini de ziyaret ederek dua okudu. Sayın Bakanımız, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaretinde atölyelerde incelemelerde bulunarak okula Makine Teknolojileri ve Tasarım Atölyesi kuracaklarını söyledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen İş İnsanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank konuşmasında, "Anadolu'nun Türk yurdu olmasında, Osmanlı'nın kurulup gelişmesinde büyük katkıları olan Ahiliğin merkezi Kırşehir'in bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. " dedi.

Kırşehir'in gelişip kalkınması için Bakanlık olarak gereken destekleri vereceklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, "Ahilerimiz cömertliğe, doğruluğa, inanca ve ahlaka dayalı bir üretim anlayışını hepimize öğrettiler. Kırşehirli sanayici ve iş adamlarımız da Ahilik kültürümüzü devam ettirerek ülkemizdeki birlik ve beraberliği pekiştirmektedirler. Bilindiği gibi, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından Ahi Evran Yılı olarak ilan edildi. Bu vesileyle, Ahi Evran-ı Veli ve bu topraklarda yüzlerce yıldır ahilik geleneğini yaşatmış, gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunmuş olan vefat eden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle anıyorum. " sözlerine yer verdi.

Kırşehir ekonomisinin son yıllarda kaydettiği süreklilik arz eden ekonomik gelişmesine Bakanlık olarak destek olduklarını, belirten Sayın Bakanımız; "Sanayi alt yapısını geliştirmek üzere hem Organize Sanayi Bölgesi hem de diğer sanayi sitelerine katkı sağladık. İlimizdeki sanayi altyapısına yaptığımız desteklerin yanı sıra işletmelerimize de üretim ve ihracatlarını artıracak şekilde Bakanlık olarak destek vermeye devam ediyoruz. KOSGEB aracılığıyla 26 Milyon TL, TÜBİTAK ile 20 Milyon TL, AHİKA ile 47 Milyon TL ve KOP ile yaklaşık 83 Milyon TL'yi Kırşehir'in hizmetine sunduk. Şehrimizdeki özel sektördeki yatırımları artırmak adına 155 projeye 3 Milyar TL teşvik verdik. Bu yatırımların 66 tanesi tamamlanarak hayata geçirildi ve önemli ölçüde istihdam sağladı. Kırşehir'in daha çok gelişmesini istiyoruz ve bunda kararlıyız. Kırşehir'in köklü bir kültüre, verimli topraklara, doğal kaynaklara ve nitelikli elemanlara sahip olduğunun farkındayız ve bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz. Jeotermal kaynaklar açısından önemli bir zenginliğe sahip olan Kırşehir'in bu zenginliğini tarım, turizm ve sağlık alanlarında değerlendirmek için Bakanlık olarak kollarımızı sıvadık. AHİKA ve İl Özel İdaresi işbirliğinde toplam maliyeti 8. 7 Milyon TL olan Kırşehir Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi Projesini hayata geçirdik. Nohut ve yeşil mercimek üretiminde ülkemizde 3. sırada yer alan ve Coğrafi İşaret Belgesi de alan Kırşehir'in marka ürünü olan Kaman Cevizine yönelik desteklemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde hayvancılık da önemli bir şekilde gelişiyor. Hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip olan Kırşehir'de tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için de önemli projeler yaptık. " dedi.

Abdallık geleneğinin devam ettiği, Neşet Ertaş başta olmak üzere birçok ozan ve sanatçı yetiştiren Kırşehir'in kültür ve turizm alanlarında gelişmesi için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank; "Kırşehir'de eğitime çok önem verildiğinin farkındayız. Kırşehirli gençlerimizin eğitimde yakaladığı başarı potansiyelini daha da geliştirmeleri için ilimize Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kazandıracağız. Böylelikle geleceğin teknoloji yıldızları, ilimi ve irfanıyla günümüzü ve bütün medeniyeti aydınlatan Cacabey gibi büyük alimler yetiştiren bu topraklardan çıkacaktır diye ümit ediyoruz. Kırşehirli sanayicilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bir çalışma yaptık. Bu talep ve ihtiyaçların karşılanması konusunda Kırşehir'e gereken desteği Bakanlık olarak vereceğiz. Kırşehir OSB'nin gelişme talebini gereken görüşmeler yapıldıktan sonra yatırım programımıza alacağız. Bu genişleme alanının içerisine bir de sanayi sitesi yerleştirmeyi düşünüyoruz. Sanayicimiz kendi ihtiyacını bölge içindeki sanayi sitesinden giderecektir. Ülkemizin ve Kırşehir'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ilimizde üretim ve istihdam sağlayacak yatırımları desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz. Ahiliğin başkenti Kırşehir'in sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek üzere üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi bir kez ifade ediyorum. Savunma Sanayinin yapılacak ilk toplantısında Kırşehir'de faaliyet gösteren işletmelerle işbirliği yapılması konusunu gündeme getireceğim. " şeklinde konuştu.

Valimiz Sayın İbrahim Akın da konuşmasında, Sayın Bakanımızı Ahiliğin merkezi, tarih, kültür ve müzik şehri Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiği konuşmasında, "Kırşehir'in Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Süreci olarak adlandırılan 12. ve 13. Yüzyıllarda günümüzü aydınlatan alp-erenlere ev sahipliği yapmış bir kültür ve medeniyet şehridir. Çalışma ve sosyal hayatımızı düzenleyen Ahilik Teşkilatı da bu dönemde Ahi Evran-ı Veli tarafından bu topraklarda kurulmuştur. Akıl, Ahlak ve Bilimi esas alan çalışma prensipleriyle geniş bir coğrafyaya yayılan Ahilik teşkilatı, ilkeleriyle güçlü bir devlet yapısının temelini oluşturmuştur. Malumunuz olduğu üzere 2021 Yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmiştir. İnanıyorum ki, topumda her geçen gün daha da yaygınlaşacak Ahilik ilkeleri daha sağlıklı ve daha huzurlu bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacaktır. " dedi.

Kırşehir sanayinin çoğunluğunu birkaçı dışında küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının oluşturduğunu belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın; "İlimizde sanayinin gelişmesi ve özellikle sulanabilir tarım alanlarının genişletilmesi noktasında Bakanlığınız uhdesinde bulunan Konya Ovası Projesi İdaresi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından önemli destek ve teşvikler sağlanmıştır. Bu teşviklerin yanı sıra Pandemi sürecini yaşadığımız bu dönemde yatırımcılarımıza, esnafımıza, tüccarımıza sağlanan katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Zat-ı Alinize şükranlarımızı sunuyoruz. Sözlerime burada son verirken Organize Sanayi Bölgemizin Genişletilmesi Çalışmamızın yanı sıra Kaman ve Mucur Organize Sanayi Bölgelerimizin altyapılarının tamamlanmasında bizlerden desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz. " sözlerine yer verdi.

Milletvekilimiz Mustafa Kendirli ile Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan'ın da bir konuşma yaptığı toplantı ilimiz sanayici ve iş adamlarının talep ve sorunlarının dinlenilmesi ile sona erdi.

Toplantının ardından TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yöresel Lezzetler Yaşatılıyor, Ahi Evran'ın Kalfaları Yarışıyor" isimli yemek yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programına Cacabey Gençlik Merkezini ziyaret ederek devam eden Sayın Bakanımız, burada gençlerle bir araya gelerek onlarla hasbihal etti ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın ilimizdeki programı, Petlas Lastik Fabrikası ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek işletme sahiplerinden bilgiler alması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre