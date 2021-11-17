Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti - Haberler
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştü.

Varank, beraberindeki bakan yardımcıları ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Özvar'ı makamında ziyaret etti.

Özvar, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanımız ve heyetiyle üniversite-sanayi iş birliklerine dair yeni modeller, yeni burs programları ve yeni araştırmacı statüleri üzerine çok verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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