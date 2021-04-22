Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Teknopark'ı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Teknopark'ı Ziyaret Etti

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Teknopark'ı Ziyaret Etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kayseri programları kapsamında Erciyes Teknopark'ı da ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kayseri programları kapsamında Erciyes Teknopark'ı da ziyaret etti. Ziyarete Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da eşlik etti.

Bakan Varank ve Bakan Akar önce yapımı devam eden Erciyes Teknopark Mekanik Kuluçka Merkezini inceleyerek Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç'tan yapımı devam eden inşaat ve yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Kılıç yaptığı bilgilendirmede, gelişen ve büyüyen bir yapı olan Erciyes Teknopark da faaliyet gösteren firmaların ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projeleri için inşaatına başlanılan 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezinin, 8 işlikli ilk bölümünün tamamlandığını belirtti. Geri kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezinin de 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını iletti.

Ardından Bakan Varank ve Bakan Akar biyoreaktör imal eden Erciyes Teknopark firmalarından Valentis Biyoteknoloji firmasını ziyaret ederek çalışmalarını yakından inceledi.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Teknopark'ı Ziyaret Etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Hakan Kutlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Erciyes Teknopark'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:36:00. #1.16#

title