Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı."