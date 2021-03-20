Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, kadim değerleri çerçevesinde evrensel normları belirleyebilecek, öncü uygulamaları hayata geçirebilecek birikime sahip olduğunu belirterek, "İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin, kadim değerleri çerçevesinde evrensel normları belirleyebilecek, öncü uygulamaları hayata geçirebilecek birikime sahip olduğunu belirterek, "İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu sorunun üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

???????Varank, Twitter'dan, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, kadim değerleri çerçevesinde evrensel normları belirleyebilecek, öncü uygulamaları hayata geçirebilecek birikime sahip olduğunu vurgulayan Varank, "İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu sorunun üstesinden geleceğiz. Kadına karşı şiddetle mücadeleyi, terörle mücadele kadar önemsiyoruz. Toplumun özümsemediği, gerilim oluşturan soyut ve ithal metinler, kadına karşı şiddetle mücadelenin aracı olamaz. Profil resimlerine konulan halkalarla, ideolojik ve sapkın yaklaşımlarla bu sorun çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur