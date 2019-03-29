Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye Güçlü Bir Ar-Ge Eko Sistemine Sahip"
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
Kaynak: AA