Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da temaslarda bulundu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da temaslarda bulundu

15.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da temaslarda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Varank'ın, Vali İsmail Ustaoğlu ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmete alınan Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Varank, laboratuvar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Trabzon Valiliğine geçen Varank, valilik şeref defterini imzaladı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı temsilcilerle Trabzon Valiliğinde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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