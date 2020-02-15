Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi

15.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Varank, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Hacısalihoğlu ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden Varank, Hacısalihoğlu'ndan Trabzon'daki projeler hakkında bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, Varank'a ziyaretin anısına gümüş telkariden yapılmış gemi hediye etti.

Bakan Varank'a Vali ismail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile bazı ilçe belediye başkanları ile diğer ilgililer eşlik etti.

Varank, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Revi ve partililerle buluştu.

Burada ziyaretçi defterini imzalayan Varank, kentteki temaslarının verimli geçtiğini söyledi.

Bakan Varank'a, burada, üzerinde adının yazılı olduğu Ofspor forması ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Varank, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi hizmet binasına da giderek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ile bir süre görüştü.

Zorluoğlu, ziyaretin anısına Bakan Varank'a Sürmene bıçağı hediye etti.

Caddedeki esnaf ve vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Varank, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaynak: AA