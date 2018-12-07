Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknolojide Dışa Bağımlılık Seviyemizi Minimuma İndirmek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknolojide Dışa Bağımlılık Seviyemizi Minimuma İndirmek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknolojide dışa bağımlılık seviyemizi minimuma indirmek istiyoruz" Bakan Varank: "Yüksek katma değerli üretim için eğitimli kadrolara ihtiyacımız var" ANKARA(İHA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Verimlilik Teknoloji fuarına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknolojide dışa bağımlılık seviyemizi minimuma indirmek istiyoruz"
Bakan Varank: "Yüksek katma değerli üretim için eğitimli kadrolara ihtiyacımız var"

ANKARA(İHA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Verimlilik Teknoloji fuarına katıldı.

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