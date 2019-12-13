Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık"
13.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:08
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık"
Kaynak: AA