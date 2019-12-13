Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle...
Haberler » Politika » Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle... - Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık"

13.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:08
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık"

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler