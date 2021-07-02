Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesi eğitime başlıyor" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi'nin giriş sınavına başvurabileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"TÜBİTAK Fen Lisesi eğitime başlıyor"

BOLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi'nin giriş sınavına başvurabileceğini söyledi.

Bolu'da, bir dizi ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin aşılama alanında en önde gelen ülkelerden biri konumunda olduğunu ifade ederek, "2008 krizi, bölgesel çatışmalar, küresel ısınma ve korona virüs salgını derken dünya ticareti gerçekten büyük sınamalardan geçiyor. Ancak biz ülkemiz adına umutluyuz. Ülkemiz aşılama alanında en önde gelen ülkelerden biri konumunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki başarılı yönetimimiz sayesinde turizm noktasında da ülkeler bir bir kapılarını Türkiye'ye açmaya başladılar. Dünyadaki olumsuz iklime rağmen 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatmayı başardık. 2021 yılı ilk çeyreğinde de yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme oranını yakalamış olduk" şeklinde konuştu.

"TÜBİTAK Fen Lisesi eğitime başlayacak"

LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi'nin giriş sınavına başvurabileceğini kaydeden Bakan Varank, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizi yetiştireceğimiz TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın da gururunu yaşıyoruz. Burada bilgi ve teknoloji üretimi ile ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimiz, fen lisemizin giriş sınavı başvurularını 2-4 Temmuz tarihlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan TÜBİTAK Fen Lisesi müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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