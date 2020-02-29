Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.
29.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.
Varank, Twitter hesabından, Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğrafını paylaştı. Varank, paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA