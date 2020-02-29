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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

29.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

Varank, hesabından, Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğrafını paylaştı. Varank, paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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