Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki Açıklaması

10.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor. İlk kez milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanları, planlı bir senaryonun parçası demokrasiden yana olan herkes bu faşizme karşı durmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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