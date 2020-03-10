Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı.
10.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...