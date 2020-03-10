Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...
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Mustafa Varank, Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı.

10.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi' açılış törenine...

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