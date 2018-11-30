Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Manisa'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Varank, programı kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda sanayicilerle yaptığı istişare toplantısının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştiren Bakan Varank, daha sonra kentten ayrıldı.

Toplantıya, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Metin Bulut ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de katıldı.