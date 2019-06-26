Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.

"Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile görüştü.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kaynak: AA