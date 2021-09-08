Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni'ne katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni'nde konuştu.

Törende Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün de yer aldı.

Bakan Varank konuşmasında, "Türkiye'de açık kaynak yazılım geliştirme kültür ve ekosistemini desteklemek üzere oluşturduğumuz platformda önemli bir aşamaya geldik. Bugün platform bünyesinde kurduğumuz yazılım okullarının resmi açılışını yapıyoruz. Evyap'ın mekan sponsorluğunda Vadistanbul'da toplamda 400 bilgisayar ile bu okulu gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Diğer okulumuz ise 27 Eylül'den itibaren Kocaeli'de faaliyetlerine başlayacak. Tabi, önümüzdeki dönemde bu okulları başka illerimize de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Hedefimiz, hızlıca istihdam piyasasına katılabilecek azılımcı yetiştirmek"

7/24 açık olacak bu okullarda eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğunu belirten Bakan Varank, "Öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğrenecekler. Bu okullarda uluslararası standardı yakalamak için de Fransız Ekol 42 markası ile iş birliğine gittik. 23 ülkedeki 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42 dünyanın en iyi kodlama okulları arasında sayılıyor. Bakınız, bu eğitim kurumlarının dünyadaki muadillerinden mezun olanlar en iyi şirketlerde istihdam ediliyor. Hatta eğitimin ikinci yılında iş bulup çalışmaya başlayan birçok genç var. Bizim de buradaki hedefimiz salt yazılımcı yetiştirmekten ziyade, hızlıca istihdam piyasasına katılabilecek yazılımcı yetiştirmek olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Varank, "Türkiye Açık Kaynak Platformu da bu manada gençlerimizi yalnız bırakmayacak. Eğitim sırasında yarı zamanlı çalışma ve eğitim sonrası tam zamanlı çalışma konusunda destek verecekler. Gençlerimiz gerçek projelerde sektörün değerli firmalarıyla çalışma fırsatı bulacak. Yine platform üyesi firmalarımız eğitimleri sırasında öğrencilerle tanışabilecek, onları takip edebilecek ve istihdam etme şansına sahip olacak. Böylece herkesin ihtiyacına cevap veren dinamik bir ekosistem oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye Açık Kaynak Platformu ve 42 yazılım okullarının, yazılım geliştirici sayısında önemli görevleri olacağını ifade eden Bakan Varank, "Bildiğiniz üzere, dijital çağın yeni düzeninde ben de varım diyebilmenin ön koşulu güçlü bir yazılımcı kitlesine sahip olmaktan geçiyor. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirmek üzere çıktığımız bu yolda, biz de yazılımcı ordumuzu geliştiriyoruz. Bu ihtiyacı zaten Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde belirtmiştik. 2023 yılında ülkemizdeki yazılım geliştirici sayısının en az 500 bin olmasını hedefliyoruz. İşte Türkiye Açık Kaynak Platformu ve 42 yazılım okulları bu noktada çok önemli görevler ifa edecek. İlgili tüm paydaşları bir araya getiren bu platform ve bu tip yenilikçi okullar sayesinde yazılımcılarımızın niteliğini de niceliğini de artıracağız. Böylece hem kamunun hem de özel sektörün kullandığı yazılımlarda dışa bağımlılığı azaltıp, maliyetleri düşüreceğiz. Daha da önemlisi olası siber güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracağız" dedi.

Kaynak: Habermetre