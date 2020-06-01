Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayısta dip... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayısta dip seviyeden döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayısta dip seviyeden döndü.Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA