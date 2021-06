Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Hatay'da

25 Haziran 2021 Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği toplu açılış törenine katılmak amacıyla ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, gerçekleşen açılış töreninin ardından akşam saatlerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve beraberindeki heyet ile birlikte Kırıkhan ilçemizde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi alanı ile temizlik malzemeleri üreten tesiste incelemelerde bulundu. Bölgeye getirilen kepçeyle operatörlük yaparak alt yapı çalışmalarını başlatan Bakan Varank akabinde yaptığı açıklamada, "Hatay'ı Türkiye sanayisinde ve ekonomisinde çok daha iyi yerlere taşıyacağız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesinin (MOBSAN) açılışını yaptık. Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje, 465 bin metrekarelik alandaki 100 fabrikadan 85'i fiili olarak üretim yapabilmektedir. 15 fabrikanın ise taşınma süreçleri devam etmektedir. Hataylı 6 bin kişi bu projeden geçimini sağlamaktadır. Bir kaç yıldır zaten sıkı bir şekilde sayın vekillerimizle birlikte Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi yatırımını takip ediyorduk. Arkadaşlarımızın hedefi inşallah orada tam kapasiteli çalıştıklarında 10 bin istihdama ulaşmak ve 500 milyon dolarlık mobilya ihracatını Antakya'dan yapmak. Hatay doğasıyla, turizmiyle ve tarımıyla çok güçlü şehirlerden bir tanesi, ayrıca sanayide de önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaktadır. Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etabının alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Bakanlık olarak Organize Sanayi Bölgelerinin her zaman destekçisiyiz. İlçede mevcut sanayi tesislerini de ziyaret ettik, Koruma Temizlik firmamızın burada çok önemli yatırımları var, hidroklorik asit, klor gibi özellikle temizlik ürünlerinin hammaddelerini bu tesisimiz üretiyor. İçinde bulunduğumuz bu tesiste, yeni tamamlanan, Türkiye'deki tek toz klor üretim tesisi, şu anda deneme üretimleri yapılıyor. İnşallah bu tesiste 1 ay sonra, 20 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz, üretime geçecek. Üretime geçtiğinde de Türkiye'nin bütün toz klor ihtiyacını artık bu tesisimiz görüyor olacak. Önemli bir cari açığın engellenmesine de katkı sağlamış olacak. Tabii kimya sektörü çok önemli bir sektör. Güvenlik, temizlik firmamız Türkiye'nin her tarafında yatırımları olan ve Türkiye'nin tek Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin olduğu GEBKİM'in de yönetim kurulu başkanı bu firmanın sahibi. Kendileriyle biliyorsunuz son dönemde Tataristan'ın ülkemize yapacağı petrokimya yatırımlarıyla ilgili görüşmelerimiz oldu. Tabii biz Türkiye'nin her tarafında tek gündem maddesi olmasını istiyoruz. Bu da; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. İşte bunun gibi tesisler, bunun gibi müteşebbislerimizin başardığı yatırımlarda işte Türkiye'de tek duymak istediğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat gündeminin en önemli destekleyicileri. Hatay'ın ihtiyaçları konusunda hem Hatay Valimiz ile hem de vekillerimiz ile bir araya gelerek görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Farklı ilçelerimizin farklı OSB talepleri var, bunların hepsini önümüzdeki dönemde karşılayacağız. İnşallah Hatay'ı Türkiye sanayisinde, ekonomisinde çok daha iyi yerlere taşıyacağız. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, açıklamalarının ardından bölgede çalışan emekçilere, gerekli güvenlik tedbirlerine uymalarını hatırlatarak hayırlı çalışmalar dileyerek bölgeden ayrıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre