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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a yönelik aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamının olumlu şekilde, dünyayla başa baş gittiğini belirterek, "Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması
21.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a yönelik aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamının olumlu şekilde, dünyayla başa baş gittiğini belirterek, "Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın, dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyorum." dedi.

Varank, Kanal 7'de canlı yayınlanan "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını süreciyle, ülke olarak kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığına işaret eden Varank, bu kapsamda Türkiye'nin geldiği noktayı kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

Varank, savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkardıkları bilgisini vererek, bu kapsamda dışa bağımlı olunan konularda da büyük gayret gösterildiğinin altını çizdi.

Katma değerli üretimi artırmak üzere yeni programlar ilan ettikleri belirten Varank, bunların tamamında çok başarılı şekilde ilerlediklerini dile getirdi. Türkiye'nin ihracatının kilogram başına değerinin, 3,5 dolar olduğunu aktaran Varank, "1000 bin doları yakaladığımız ürünler de var. İnsansız Hava Aracını (İHA) ihraç ettiğinizde o rakamları yakalayabiliyorsunuz. Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük 2. beyaz eşya üreticisi konumunda. Sadece ürünleri soğutan buzdolabının yanında, 'yumurta sayısı 3'e düştü' mesajı gelen akıllı buzdolabı da tasarlayabiliyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ihtiyacı olana bedelsiz solunum cihazı gönderiyor"

Varank, Brezilya'ya, 2 binden fazla yerli solunum cihazı ihraç edildiğini vurgulayarak, ülkedeki yetkililerin Türkiye'den gönderilen ürünleri vatandaşlarına gösterdiğini aktardı.

Global bir deterjan markasının ürünü içerisinde yer alan "renkli tanecikleri" Çin'den getirdiğini ancak Kovid-19 sürecinde tedarik zincirinin kopmasıyla bu ürünü tedarik edemediğini anlatan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki kimya şirketlerinden biriyle anlaşarak renkli tanecikleri ürettirdiğini söyledi.

Varank, dünyadaki tedarik zinciriyle ilgili alınacak kararlar noktasında, Türkiye'nin çok önemli bir alternatif olarak ön plana çıkabileceğinin altını çizerek, bu kapsamda yerli şirketlerin birçok global firmaya tedarikçi olabileceklerini vurguladı.

Yerli solunum cihazı üretim sürecine değinen Varank, Biosys şirketiyle irtibata geçerek Arçelik, ASELSAN ve Baykar firmalarını bir araya getirdiklerini ifade etti.

Varank, "Bizim firmalarımız, bu ürünü 2 haftada seri üretimden çıkardı ve şu anda 5 bin solunum cihazı üretildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyacı olana bedelsiz gönderiyor. Satın almak isteyenlere de ihracat yapacak şekilde ürünü üretmiş olduk." dedi.

"Temmuz başında aşı çalışmalarının neticeleri alınabilir"

Kovid-19'a yönelik geliştirilen aşı ve ilaç çalışmalarına hakkında bilgi veren Varank, virüs tedavisinde "Favipiravir" isimli molekülün yurt dışından getirilerek hastalarda kullanıldığını söyledi.

Varank, Türk bilim insanlarının, söz konusu molekülünün patent süresinin geçtiğini, yerli sentezle ilacın geliştirilebileceğini ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılabileceğini aktardığını belirterek, 1,5 ay gibi bir sürede ilacın geliştirildiğini bildirdi.

Aşı geliştirme projesinde, "hayvan deneyleri aşamasına" gelindiğine ve temmuz ayı başında neticelerin alınabileceğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamı çok olumlu şekilde, dünyayla başa baş gidiyor. Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın, dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi, onlara bir söz verdik; 'Neye ihtiyacınız varsa, gerekli her şeyi yapacağız.' Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz. Bu bilimsel bir yarış, biz bu alanlarda da dünyaya öncü olacağız."

"5 bin 500 yeni üretici, sanayi siciline kayıt oldu"

Varank, "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hakkındaki son gelişmeleri de anlatarak, Kovid-19 süreci nedeniyle birkaç haftalık oynamalar olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yakın zamanda fabrika temellerinin atılacağını, marka ve pazarlama ile ilgili planlamaların yapılacağını bilgisini veren Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin sonunda yollarda olacağını dile getirdi.

Varank, sanayi üretimine bakıldığında, haziranın ilk 2 haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketiminin, mayıs ayından yüzde 26 daha fazla olduğunu, toparlanmanın da hızlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin, son iki çeyrekte güçlü bir ivme yakalayacağına inandığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Senenin ilk 5 ayında 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlemişiz, bunlar hayata geçerse 110 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını öngörüyoruz. Aynı dönemde 5 bin 500 yeni üreticinin, sanayi siciline kayıt olduğunu, OSB'lerde 500 firmanın sıfırdan üretime geçtiğini görüyoruz. Yatırım iştahının devam etmesi bize gelecek açısından ümit veriyor. Türkiye, salgın döneminde türbülansa girmedi, hızlıca toparlanma dönemine gidiyoruz. Ülkemiz, bu mücadeleyi çok başarılı şekilde yürüttü."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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