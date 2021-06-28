Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gaziantep'te 8 Projenin Resmi Açılışını Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İpekyolu Kalkınma Ajansı eliyle üreticilerden çiftçilere, turizmcilerden girişimci kadınlara kadar birçok paydaşı ilgilendiren ve 55 milyon lira yatırım bedeli olan sekiz projenin resmi açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İpekyolu Kalkınma Ajansı eliyle üreticilerden çiftçilere, turizmcilerden girişimci kadınlara kadar birçok paydaşı ilgilendiren ve 55 milyon lira yatırım bedeli olan sekiz projenin resmi açılışını yaptı.

Açılışı gerçekleştirilecek yatırımların, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Varank, "Üreticisinden çiftçisine, turizmcisinden cesur girişimci kadınlarınakadar birçok paydaşımızı ilgilendiren 55 milyon lira yatırım bedeli olan sekiz değerli projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. " diye konuştu.

Bakan Varank, Gaziantep'te düzenlenen törendeki konuşmasında, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'i geçen yıl Gaziantep'te düzenlediklerini ve aynı gün toplu açılışlar yaptıklarını anımsattı.

"Antep fıstığı lisanslı deposu"

Varank, ilde sekiz farklı projenin açılışını yaptıklarını belirterek, bunlardan ilkinin Antep Fıstığı Lisanslı Deposu olduğunu bildirdi. Bakanlık olarak farklı illerde lisanslı depoculuk projelerine destekler sağladıklarından söz eden Varank, "Gaziantep Ticaret Borsası ile birlikte burada inşa ettiğimiz Antep Fıstığı Lisanslı Deposu sayesinde bölgede 200 bin kişiye ekmek kapısı olan Antep fıstığını, çiftçinin hakkını koruyacak şekilde depolayacağız. 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini teminat göstererek ticaret yapabilecek. 14 milyon liralık bu güzel yatırımın bölge çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

"Tarım okulu ve meyve sebze işleme tesisi"

Varank, ikinci açılışın yaklaşık 5, 5 milyon liralık yatırıma sahip Tarım Okulu ve Meyve Sebze İşleme Tesisi olduğunu belirterek, daha önce sosyal medya hesabından proje ilişkin paylaşımda bulunduğunu hatırlattı. Bakan Varank, projeyle organik tarımın yaygınlaştırılması, sağlıklı, kaliteli ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Bu ürünlerin işlenerek pazarlanmasının varılacak nihai nokta olduğunu ifade eden Varank, "Projede kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Tesiste günlük 600 kilogram yaş meyveden 60 kilogram kuru meyve elde ediliyor. 25 dekarı kapalı, 25 dekarı açık sera olmak üzere 50 dekarlık alanda üretim çalışmaları devam ediyor. " bilgisini paylaştı.

"Kalyon garaj prototipleme ve girişimcilik merkezi"

Varank, girişimcilere, küçük işletmelere, sanayicilere seviye atlatacak altyapıları Gaziantep'e kazandırdıklarına işaret ederek, üçüncü olarak Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yaptıklarını söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bu merkezinde özel sektörün yararlanabileceği prototip tasarımlar ve girişimcilik alanlarında faaliyetler yürütüldüğünü kaydeden Varank, "3, 1 milyon liralık proje bütçesine sahip bu merkezimizde şu ana kadar yatırıma dönüşebilecek onlarca projeye danışmanlık yapıldı. İnşallah ilerleyen zamanlarda burası tüm bölgeye hizmet verecek bir yapıya dönüşecek. " dedi.

"Gaziantep OSB Teknokent"

Varank, resmi açılışı yapılan Gaziantep OSB Teknokenti'in şehrin teknolojik kabiliyetlerini ve kapasitesini pekiştireceğini vurgulayarak, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep OSB'nin ortaklığındaki bu teknokentimizin hizmete alınan 2 bloku yaklaşık 7, 5 milyon liralık yatırımla tamamlandı. İlk geçici kabuller martta yapıldı. Şu anda yoğun bir talep var, firmalarımıza ellerini çabuk tutmaları çağrısında bulunuyorum. Yeni yapılacak bloklara da Bakanlık olarak katkı sağlamaya hazırız. " şeklinde konuştu.

"Kadın girişimci destek merkezi"

Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde de kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağladıklarına işaret eden Varank, merkezde 21 işletme bulunduğunu, merkezden sağladıkları desteklerle kadın girişimcilerin firmalarının kısa sürede ihracata da başlayacaklarını bildirdi.

"Gaziantep model fabrika"

Varank, bugün açılışı yapılan altıncı tesisin Gaziantep Model Fabrika olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tamamını oluşturan KOBİ'lerimize verimlilik sağlayacak, hız kazandıracak, onları daha rekabetçi bir seviyeye taşıyacak model fabrikalardan birini Gaziantep'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulan model fabrika sadece Antep'e değil tüm bölge şehirlerine de hizmet edecek. 8, 7 milyon lira bütçeli bu merkezde işletmelerimiz, hem yalın üretimi öğrenerek işletmelerinde uygulayacaklar hem de uluslararası değer zincirlerine daha iyi entegre olma yolunda dijitalleşmeyle ilk adımlarını atacaklar. " dedi.

"Ayakkabı test laboratuvarı"

Gaziantep Üniversitesi ile birlikte kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın yaklaşık 4 milyon liraya mal olduğunu aktaran Varank, merkezin şehrin ayakkabı sektörünü ileriye taşıyacağını ifade etti.

"Mecidiye Hanı"

Varank, Gaziantep'in en önemli hanlarından biri olan Mecidiye Hanı'nın da restorasyon sonrası açılışını yaptıklarına değinerek, "İçinde sahaflar, kitap okuma alanları, geleneksel ürünlerin satış yerleri, el sanatları sergi salonları ve restoranların bulunduğu bir kültür ve sanat merkezine dönüşmüş durumda. Gaziantep'in sembol yapılarından olan bu hanı Şahinbey belediyemizin öncülüğünde restore ederek hem varlığını korumuş hem de şehrimizin turizmine katkı sağlayacak şekilde açmış olduk. " şeklinde konuştu.

"55 milyon TL'lik yatırım"

Toplam bütçesi 55 milyon liraya ulaşan sekiz projenin açılışını yaptıklarını yineleyen Varank, Gaziantep'in sanayi, ihracat ve yatırım faaliyetlerine değinerek, şehrin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu, kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların yanına yenilerini eklemek için durmadan çalışacaklarını vurguladı.

"Kimler katıldı? "

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da katıldı. Protokol konuşmalarının ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Daha sonra resmi açılışı gerçekleştirilen projeler için kurdele kesildi. Bakan Varank ve beraberindekiler, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nu gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: Habermetre