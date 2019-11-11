Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti
Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret Fabrika ziyaretlerinden detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması Bakan Varank'in iş makinesini kullanması Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize...
11.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:14
Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret
Fabrika ziyaretlerinden detaylar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması
Bakan Varank'in iş makinesini kullanması
Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti