Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti

Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret Fabrika ziyaretlerinden detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması Bakan Varank'in iş makinesini kullanması Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize...

11.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti

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Fabrika ziyaretlerinden detaylar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın kaynak yapması

Bakan Varank'in iş makinesini kullanması

Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti
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