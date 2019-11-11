Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti

11.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:14

Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret

Fabrika ziyaretlerinden detaylar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması

Bakan Varank'in iş makinesini kullanması

Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.

Kaynak: AA