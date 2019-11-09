Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptıMALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

09.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Malatya programı kapsamında 'nde bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu. Varank, ayrıca Malatya Ticaret Borsası tarafından yaptırılan lisanslı kuru kayısı deposu inşaat alanında da inceleme yaptı.

Bakan Varank ilk olarak 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu inşaat alanını ziyaret etti. Burada Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan'dan bilgiler alan Varank, daha sonra 1, 2 ve 3. OSB'deki bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Bakan Varank'a inceleme gezisine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı
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