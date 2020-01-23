Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli fayton kullandı (1)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Elektrikli faytondan detay görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elektrikli faytonu incelemesi ve bilgi alması Bakan Varank'ın elektrikli fatyonu kullanması Elektirikli fatyon drone görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Elektrikli faytondan detay görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elektrikli faytonu incelemesi ve bilgi alması
Bakan Varank'ın elektrikli fatyonu kullanması
Elektirikli fatyon drone görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli fayton üreten bir firmanın aracını, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti. Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti.