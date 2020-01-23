: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli fayton kullandı (1)

23.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Elektrikli faytondan detay görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elektrikli faytonu incelemesi ve bilgi alması

Bakan Varank'ın elektrikli fatyonu kullanması

Elektirikli fatyon drone görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli fayton üreten bir firmanın aracını, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti. Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti.

Kaynak: AA

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