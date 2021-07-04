Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne'deki su baskınında zarar gören esnafları ziyaret etti Açıklaması
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne'deki su baskınında zarar gören esnafları ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne'deki su baskınında zarar gören esnafları ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne'deki kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle su baskını yaşanan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara faizsiz acil destek kredisi verileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne'deki kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle su baskını yaşanan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara faizsiz acil destek kredisi verileceğini belirtti.

Bakan Varank, kentte iki gün önce sağanak sonrası yaşanan su baskınında iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret etti.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki dükkanları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Varank, iş yerlerinde incelemede bulundu, talepleri dinledi.

Esnafa, devletin yaraları saracağı mesajını veren Varank, taleplerini iletenlere sorunlarının çözüleceğini söyledi.

Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin büyük bir felaket atlattığını, can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Altyapı sorununun, beraberinde hasarları getirdiğinin altını çizen Varank, "Çoğunun iş yerleri, içerideki malzemeleri kullanılamaz halde. Tabi altyapı sorunu olduğu anlaşılıyor burada. Burada büyük bir altyapı eksikliği var. Dolayısıyla bunun bir yansıması olmuş." dedi.

Varank, Edirne Valiliğinin gerekli hasar tespit çalışmalarını yaptığını, zarar gören esnafların yanında olduklarını ifade etti.

Su baskınından zarar gören esnaflara faizsiz acil destek kredisi verileceğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Valimiz bütün tespitleri yaptırıyor. Gerek evlerimizdeki hasarlarla ilgili gerek esnafımızdaki hasarlarla ilgili biz çalışmamızı yapıyoruz. Biz de KOSGEB'le buradaki esnaflarımıza acil destek kredisi, faizsiz bir takviye yaparak bir an önce iş yerlerini ayağa kaldırmaları için bakanlık olarak desteğimizi vereceğiz.

Tespitler biter bitmez inşallah bunları devreye alacağız. Rabbim böyle afetler göstermesin ama buradaki altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi lazım. Sadece bugün değil yıllardır aslında ihmal edilmiş bir sorun. Buradaki sıkıntıların bir an önce toparlanıp, burada daha sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Bunu da gerekli arkadaşlar, sorumlular herhalde yerine getirecektir."

Bakan Varank'a Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edine İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne'deki su baskınında zarar gören esnafları ziyaret etti Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne'deki su baskınında zarar gören esnafları ziyaret etti Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne'deki su baskınında zarar gören esnafları ziyaret etti Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne'deki su baskınında zarar gören esnafları ziyaret etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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