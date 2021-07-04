Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Valiliğince müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışının ardından Vali Ekrem Canalp'e ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Varank, Canalp'ten kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Varank, daha sonra Valilik yerleşkesindeki Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış kurdelesini kesen Bakan Varank, ofisin Edirne'ye ve hayırlı olmasını diledi.

Edirne'nin ekonomisini kalkındıracak projelerin açılışı için kente geldiğini belirten Varank, "Kalkınma Ajansımız buradaki binada faaliyet gösterecek. Arkadaşlarımız, Valimizin öncülüğünde çok başarılı işlere imza atıyorlar. Edirne'yi kalkındıracak işlere imza atıyorlar. Buradan da hem Edirnelilere hem yatırımcılarımıza güzel hizmetler sunacaklarına ben yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Açılış programına, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve il protokolü katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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