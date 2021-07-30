Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik Pazaryeri'nde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik Pazaryeri'nde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik Pazaryeri'nde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pazaryeri ilçesinde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pazaryeri ilçesinde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bilecik'teki programları kapsamında Pazaryeri ilçesine gelen Varank, ilçeye bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda iş insanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından ilçe merkezine gelen Varank, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Haluk Filizli, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi.

Bakan Varank'ın ziyaretine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Çağatay Akman Bergüzar Korel
Spor Muslera Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik Pazaryeri'nde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:54:29. #1.14#

title