Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik Pazaryeri'nde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pazaryeri ilçesinde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pazaryeri ilçesinde MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Bilecik'teki programları kapsamında Pazaryeri ilçesine gelen Varank, ilçeye bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda iş insanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından ilçe merkezine gelen Varank, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Haluk Filizli, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi.
Bakan Varank'ın ziyaretine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan