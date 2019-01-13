Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Amacımız uluslararası savunma sanayiye taşeronluk değil yerli, milli savunma sanayimizi dünya markası haline getirmektir"

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, amaçlarının uluslararası savunma sanayiye taşeronluk değil yerli, milli savunma sanayimizi dünya markası haline getirmek olduğunu söyledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde BMC'nin fabrika temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temelleri atılan bu entegre ve teknoloji üstünde ticari araçlardan, Altay tankına, motorlu araçlara kadar birçok ürün üretilecek. Bu ürünler Dünya pazarlarında yerini bularak Türkiye isminin üretimde olmasına fayda sağlayacak. Vizyon ve adanmış gerektiren bir iş. Yatırımı, üretimi, istihdamı önceleyerek Türkiye'yi üst lige çıkarmanın peşinde olduk. Savunma sanayimizin bugün geldiği nokta bizler için gurur verici. Amacımız uluslararası savunma sanayiye taşeronluk değil yerli, milli savunma sanayimizi dünya markası haline getirmektir. Her aşamayı büyük bir titizlikle takip ediyoruz. İmkanlarımızı seferber ediyoruz. Ukrayna uzay ve havacılık teknolojilerinde 100 yıllık tecrübesi olan bir ülke. Ama İHA'LARDA Türkiye'yi tercih ediyor. En ileri teknolojili İHA ve SİHA'ları yerli üreten Türk firmalarımız var" dedi.

Varank, BMC'nin entegre tesisi de ülkemizde birçok ilklerin hayata geçmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Bakanlığımız gurur verici projeyi destekleyerek BMC'nin yanında durdu. Zırhlı taşıtlar, raylı sistemler, savunma sanayi sistemleri proje bazlı teşvikler verdik. Bu tesis tamamlandığında 10 bin vatandaşa iş imkanı sunulacak. Buradan yapılacak ihracatın 1 milyar dolar olması hedefleniyor. 269 mühendisin çalıştığı BMC AR- GE merkezi bakanlığımız desteklerinden yararlanıyor. Fabrikanın TÜBİTAK ile yürüttüğü 25 proje var. Cari açık ve dış kaynak ihtiyacının azalmasına katkıda bulunulacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA