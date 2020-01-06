Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

06.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili başta olmak üzere yerli ürünlerin tesciline ilişkin, "Avrupa, ABD, Rusya ve Türkiye'de bunların tescil başvuruları yapıldı, bir kısmının süreçleri de devam ediyor. Türkiye gerçekten otomotiv konusunda güçlü bir ülke." dedi.

Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yüksek oranda yerlilikle ürettiği araçlar olmasına rağmen kendi markası bulunmadığını belirten Varank, "Markaya, firmaya bağlı olduğunuz için fikri sınai mülkiyet haklarına sahip olamıyorsunuz. Özellikle ticari araçlarda yüzde 70-80'lere ulaşan yerliliğe sahip araçlarımız var. TÜBİTAK eliyle motorları geliştiren araçlar var ama bir markanın altında çalışıldığı için onlara bağlı kalmanız gerekiyor. Yerliliğe çalışıyoruz ama yatırımcıları üzmeyelim. Sonuçta bunlar Türkiye'deki yatırımlar ve dünyanın en büyük firmaları Türkiye'de araç üretiyorlar, ihracat yapıp katma değer oluşturuyorlar. Kazan-kazan ilişkimiz var." şeklinde konuştu.

Varank, Türkiye'nin Otomobili için tescil başvurularının yapıldığını hatırlatarak, "Avrupa, ABD, Rusya ve Türkiye'de bunların tescil başvuruları yapıldı, bir kısmının süreçleri de devam ediyor. Türkiye gerçekten otomotiv konusunda güçlü bir ülke. Biz çoktan bu işi yapabilecek kabiliyete sahiptik ama 60 yıldır bu gerçekleşemiyordu. Cesur bir siyasi anlayışla neticeye ulaşmış olduk. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, yatırım ve mühendislik kararlarını bizim verdiğimiz, kazanılan her kuruşun Türkiye'de kalacağı bir aracımız oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili için alım garantisinin Volkswagen için uygulanacağı söylentilerinin doğru olmadığını belirten Varank, "Alım garantisini ilk kez sadece Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için uyguladık. Kendilerine devletimiz 2035 yılına kadar 30 bin araç alım garantisi verdi. Bunun dışında hiçbir firmaya garanti vermedik. Volkswagen konusunda basına yansıyan çoğu mesele asparagastan ibaret. Asla alım garantisi söz konusu değil." diye konuştu.

Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yerli otomobil projesine karşı çıkmanın Türkiye'nin çıkarları açısından doğru olmadığı ve otomobili denemek istediğini" ifade ettiği hatırlatılarak, "Size resmi bir teklif ulaştı mı?" diye sorulması üzerine Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilgisini ben medyadan gördüm. Gerçi bu bilgi bir hafta geç basına yansıdı. Çünkü kendi partisinin belediye başkanlarının sosyal medya paylaşımları oldu, 'Biz bunu destekliyoruz, satın alırız.' diye. Kendisi bir hafta sonra destek açıklaması yaptı. Resmi herhangi bir talep gelmedi. Gelirse tabii ki değerlendiririz. Bu Türkiye'nin otomobili, gördüğünüz gibi halkımızın sahiplendiği bir proje. Kendisi gelip TOGG'u, Ar-Ge merkezini, Bilişim Vadisi'ni de gezebilir, oradaki ekosistemi ve Ar-Ge'ye ne kadar önem verdiğimizi de görebilir."

26 projeye 76 milyar liralık destek

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile 2016'dan bu yana 26 projeye destek verdiklerini belirten Varank, "Bunlar kritik ihtiyaçları karşılayıp dışa bağımlılığı azaltacak Türkiye'deki teknolojik dönüşümü hızlandıracak dev yatırımlar. Bunların büyüklüğü 76 milyar lirayı buluyor. Faydalanmak için hem yerli hem yabancı yatırımcılarımız başvurularını yapıyor. Bir kısmı son aşamada bir kısmı devam ediyor. Özellikle yer tahsisi ve finansal konuların netleşmesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Varank, bu yıl söz konusu projelerin bir kısmında temel atmalar gerçekleştirilerek, ekonomide oldukça önemli getiri ve istihdam sağlanacağını aktardı. Teşvik kapsamında kimya, petrokimya, ulaştırma ve maden gibi sektörlerde projelerin yer aldığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Örneğin petrokimya, ülkemizin 13 milyar dolarlık ithalat yaptığı bir sektör. Oldukça gelişmiş petrokimyaya dayalı bir sanayimiz var. Mesela bu teşviklerden birisinin Ceyhan Petro Kimya Endüstri Bölgesi'nde temelleri bu yıl atılacak. Teşvikler zaman zaman tartışma konusu oluyor. Bu süreçler oldukça şeffaf. Bütün firmalara aynı teşvikleri uyguluyoruz ve tamamı Resmi Gazete'de yayınlanıyor, yani teşvik verdiklerimiz ya da iptal edilenler. Bu sene itibarıyla tamamlanan yatırım teşvik belgelerini de yayınlıyoruz. Böylece önemli verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2019'da 137 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını bekliyoruz. Ayrıca 107 milyar liralık 4 bin 92 yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesini gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla 170 bin kişiye istihdam sağlanacak."

Milli Uzay Programı ilan edilecek

Türkiye Uzay Ajansının faaliyetlerine ilişkin soru üzerine Varank, bunun Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğunu söyledi.

Varank, ülkeler arasındaki uzay yarışının hızlandığını vurgulayarak, "Bu alanda oyuncu olmayan ülkeler uzay alanında faaliyet yürütüyor. Türkiye'nin Uzay Ajansı ile ülkemizdeki uzaya dönük faaliyetleri tek elden yürütmek için bir yapı oluşturduk." diye konuştu.

Milli Uzay Programı'nın 2020'de ilan edileceğini anlatan Varank, programın ülkeyi uzay alanında üst lige taşıyacağını dile getirdi. Varank, "Program teknolojik yeterlilik seviyelerini yakalamak için faaliyetler yürütecek yol haritaları çizecek. Ülkemizi uzay alanında dışa bağımlılığını azaltacak kabiliyetlerin geliştirilmesi için destekler verecek. Bu alanda insan kaynağının geliştirilmesi için faaliyetler yürütecek. Meteoroloji, doğal afetler gibi alanlarda uzay teknolojilerinin daha iyi kullanılması için yol haritası belirlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında faaliyetlerine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu alanda faaliyetler yürütülüyor. Kendi uydumuzu üretebiliyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) uydu test merkezimiz var. Türksat gibi uydu işletmecisi bir şirketimiz var. Üniversitelerde uzaya dönük faaliyetler var. Uzay Ajansı tüm faaliyetleri tek bir elden yürütecek. Aynı alanda farklı kurumların çalışmasının önüne geçecek, verimliliği artıracak. Uluslararası arenada ülkemizin uzay alandaki hak ve menfaatlerini ajans sayesinde takip edeceğiz."

(Bitti)

Kaynak: AA