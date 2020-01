Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

06.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde ilk hedefin bu yılın birinci yarısında temel atma töreninin yapılıp fabrikanın inşaatına başlanması olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." dedi.

Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin Otomobili"nde bundan sonraki yol haritası ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin detayları paylaşan Varank, bunun büyük heyecan uyandıran önemli bir proje olduğunu söyledi.

Varank, bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ve takipçiliği sayesinde hayata geçirildiğini ifade ederek, bunun ülkenin 60 yıldan beri beklediği bir proje olduğunu dile getirdi.

Devrim arabası tecrübesinden sonra bu konunun adeta bir tabu haline getirildiğini ve etrafında siyasi tartışmaların yapıldığını anlatan Varank, "Kimileri Türkiye'nin gücüne inanmamış, 'Yerli otomobil yapamayız.' demiş, kimileri ise 60 sene evvelinden Türkiye'ye güvenerek bizim bu işleri başarabileceğimizi dile getirmiş. Bu tartışmalar çerçevesinde bugün geldiğimiz noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla talep etmesiyle bu vizyoner projeyi hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

Vatandaşın gösterdiği ilgiden son derece memnuniyet duyduklarını vurgulayan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.

Varank, araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vatandaşımıza 'Bu aracı kaç kişi gördü?' diye sorulmuş. Vatandaşımızın yüzde 95,4'ü bu araçları görmüş ve Türkiye'nin Otomobili'nden haberdar olmuş. Bu projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Sanırım bu oranda Türkiye'de desteklenen başka proje görülmemiştir. Tasarımların beğenilme durumunu vatandaşlarımıza sormuşlar. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98,4. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96,2. Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90,3. Gerçekten bu oranlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500'den fazla denekle yapılmış bir araştırma. Bunu TOGG'dan bağımsız olarak bir firma çalışmış, bizimle paylaştılar. Yakında kamuoyuyla da diğer rakamları paylaşacaklar. Vatandaşımızın bu kadar toplumsal kabulle bu işe sahip çıkması hem bizim açımızdan gurur verici hem de bizleri önemli bir sorumluluğun altına soktu. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu projeyi an be an, gün gün takip ediyor. Bizler de Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Seri üretim ve marka planı

Bakan Varank, bu projenin özel teşebbüs tarafından yürütüldüğünü, devlet olarak onların işlerini kolaylaştırma, gerekli mevzuat çalışmaları yapma, teşviklerle bu projenin başarılı olmasını sağlama hususlarında çalıştıklarını bildirdi.

Bu özel teşebbüsün, en rasyonel, en ekonomik, en mantıklı ve en verimli kararları alarak profesyonel yönetimleriyle yollarına devam edeceğine dikkati çeken Varank, gelecek süreçte iki temel konunun gündemlerinde olacağını ifade etti.

Varank, fabrika alanı için Gemlik'te 1 milyon metrekarenin biraz üzerinde bir arazinin tahsisinin yapıldığı bilgisini vererek, "İlk hedef, 2020'nin birinci yarısında temel atma törenini yapıp fabrikanın inşaatına başlamak. Projede firma profesyonel bir şekilde önümüzdeki 15 yılını tasarlamış, planlamış durumda. Hangi yatırımları yapacaklar, hangi modelleri geliştirecekler, hangi yatırımlara ihtiyaçları var, marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış durumda. Plan çerçevesinde 2022 sonunda ilk otomobiller seri üretimden çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci öncelikli konunun da marka oluşturulması ve marka tanıtımı olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"TOGG, öncelikle geniş bir pazar araştırmasıyla çalışmaya başladı. Bundan sonra da markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, Türk karakteristiğini yansıtan, Türk milletinin sahiplenebileceği, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilebilen, tescil edilebilecek bir marka oluşturabilmek için çok detaylı çalışma yapılıyor. Bu sene içinde marka belirlenecek."

Varank, TOGG isminin vatandaşlar tarafından sahiplenildiğini ve Türkiye'nin tamamının bu ismi duyduğunu sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA