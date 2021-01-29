Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak."
29.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun