Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak."
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak."

29.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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