Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde. Reform gündemimizle 2021 çok daha iyi olacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "2020 toplamında yatırım talebi, bir önceki yılın yüzde 25 üzerinde.