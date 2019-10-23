Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar Yöresel ürünlerin tadımından detaylar ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.

23.10.2019 14:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar

Yöresel ürünlerin tadımından detaylar

ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.

Kaynak: AA
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