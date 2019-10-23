Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar Yöresel ürünlerin tadımından detaylar ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.
23.10.2019 14:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar
Yöresel ürünlerin tadımından detaylar
ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.
Kaynak: AA