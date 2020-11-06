Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde...

06.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ'da fabrika açılışına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ'da fabrika açılışına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ'da fabrika açılışına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ'da fabrika açılışına katıldı
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ'da fabrika açılışına katıldı
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Tekirdağ'da fabrika açılışına katıldı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Mesut Yılmaz Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Orhan Veli Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Deprem Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:59:41. #1.14#
title