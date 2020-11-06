Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde...
06.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran