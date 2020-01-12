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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz.

12.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak."

Kaynak: AA
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