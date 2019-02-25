Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli Kaynaklarımızdan En İdeal Şekilde Yararlanıp,...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu ihtiyaca çözüm bulmak istiyoruz."

Kaynak: AA