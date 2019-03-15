Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Dünyanın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Dünyanın diğer ucundan ülkemize yönelik tehdidi görmezden gelmek isteyenlerin, küçümsemek isteyenlerin bizi çekmek istediği gaflete düşmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Hem ülkemiz için hem de koca bir İslam coğrafyası için büyük sorumluluğun altındayız. Buna uygun davranacağız."

Kaynak: AA