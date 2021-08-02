Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Yalova'ya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Yalova'ya geldi. Yalova ziyareti esnasında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK'a Valimiz Muammer EROL, Bakan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDERE, AKPARTİ Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ, AKPARTİ Milletvekili Meliha AKYOL, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, AKPARTİ İl Başkanı Muğlim BAĞATAR, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış YENİÇERİ, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih TURAN, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet ÖZYİĞİT, İl Emniyet Müdürü Göksel TOPALOĞLU, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa BAKÇEPINAR, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat SİLPAGAR, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail ARSLAN ve il protokolü eşlik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK, Yalova programına ilk olarak Altınova Belediyesi tarafından yapılacak olan Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı'nın temel atma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL ve AKPARTİ Milletvekili Meliha AKYOL protokol konuşmalarını gerçekleştirdiler. Yalova'da kadın istihdamını ve girişimciliğini artıracak projeleri hayata geçirdiklerini ve desteklediklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK; "Bugün yatırım, üretim ve istihdam gündemiyle; temel atma törenleri ve açılışlar yapmak üzere Yalova'dayız. Günün bu erken saatinden, gecenin son ışıklarına kadar oldukça yoğun bir programımız var. Tabi bizim kültürümüzde kadınlarımıza öncelik vermek, kadınlarımızı baş tacı etmek vardır. Bu nedenle günün ilk programını, kadınlar için istihdam kaynağı olacak Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temel atma törenine ayırdık. 4 Milyon Liraya yakın bütçesi olan bu projeyi Kalkınma Ajansımız ve Altınova Belediyemiz ile birlikte geliştirdik. Yaklaşık bir dönümlük alana sahip olacak bu merkezde; yöresel ürünlerin üretim alanları, satış reyonları, hediyelik eşya dükkanları olacak. Engellilere uygun olarak inşa edilecek olan tesisimiz bu yönüyle de örnek teşkil edecek. Proje ile ilimizin yöresel ürünlerdeki katma değerini arttıracağız. Belediye başkanımız da değindi, bu merkezi kadın üretici kooperatifimizle işleteceğiz. Kadınlarımız reçel, salça, erişte ve tarhana gibi doğal ürünleri üretip satacaklar. Böylece hem istihdam olanaklarını artıracağız hem de kendi girişimlerini kurmaları noktasında kadınlara destek sağlayacağız. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 vatandaşımızın bu merkezden faydalanacağını öngörüyoruz. Bugün Yalova'da, projesi devam edenlerle birlikte 5 OSB var. Yalova, AKSA, AKKİM ve DOWAKSA gibi dünya çapında firmalara ev sahipliği yapıyor. Tabi işin bir de istihdam tarafı var. Şu anda OSB'lerimizde yaklaşık 3 bin 500 emekçimiz çalışıyor. İnşallah tüm parsellerin yatırıma açılmasıyla beraber bu sayı 20 binleri aşacak. Yine hükümetlerimizin desteklediği Yalova Konfeksiyoncular Sitesi'nde üretimler tüm hızıyla sürüyor. Bu sanayi sitesinin kurulum aşamasında Bakanlık olarak 17 milyon lira kredi sağladık. Bizim bütün derdimiz bu iklimi, bu güzel şehri koruyarak Yalova'yı nasıl daha fazla kalkındırırız bunun mücadelesini vermek. Bunun yolu da katma değerli üretim ve yüksek teknolojiden geçiyor. Bu yüzden Yalova'da bir Teknopark kurulmasını destekliyoruz. Teknoparkımız yakın zamanda firma alımına başlayarak faaliyet geçecek. Gençlerimiz de böylelikle parlak fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir alana sahip olacak.

Ayrıca Yalova'daki firmalarımız da, katma değerli üretim için gerekli olan Ar-Ge Merkezi yatırımlarını yapıyorlar. Şu ana kadar 4 firmamız Ar-Ge Merkezi, bir firmamız da Tasarım Merkezi kurdu. Bu firmalarımıza sağladığımız destek tutarı 45 milyon liraya yaklaştı. Yine, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları aracılığıyla sağladığımız destek tutarları da yaklaşık 130 milyon lirayı buldu. Şehrimizde yapılan sanayi yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor. Son 19 yılda Yalova için 455 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında Yalova'da 40 bine yakın istihdama kapı aralanmış olacak. Anlayacağınız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim istikametimiz belli: Bizim rotamız yatırım, üretim, istihdam ve ihracata kilitlenmiş durumda. Şehirlerimizin ve bölgelerimizin güçlü olması, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin ilk basamağını oluşturuyor. " dedi.

Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı'nın temel atma töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK, Altınova'da bulunan tersaneler bölgesine geçti. Cemre Tersanesinde yer alan programda Gemi inşa sanayinin son durumu ile ilgili yapılan sunumun ardından Norveç için inşa edilen dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin omurgasına ilk kaynağı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK daha sonra Dow-Aksa ve Aksa Akrilik tesislerini ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK daha sonra İMES OSB'yi alanını ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK Yalova ziyaretleri kapsamında Özyapı Temiz Oda Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı. Tören esnasında Özyapı Yönetim kurulu Başkanı Muhammet ÖZÇELİK, AKPARTİ Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK protokol konuşmalarını gerçekleştirmelerinin ardından Özyapı Temiz Oda Fabrikasının açılış kurdelesini kestiler. Valiliğimize gelişinde il protokolü tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK'ın katılımıyla Valilik toplantı salonunda Yalova Üniversitesi ve Yalova İmes Makine İhtisas OSB arasında "Yalova Üniversitesi TeknoPark" protokolü imzalandı. Valilik ziyaretinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK, Yalova Belediyesi ve AKPARTİ İl Başkanlığı ziyaret etmesinden sonra Gençlik Buluşmasına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre