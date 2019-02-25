Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Üzerinde Çalıştığımız Bir Diğer Konu da Kamuda Yerli...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz."
Kaynak: AA