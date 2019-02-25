Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz."

Kaynak: AA