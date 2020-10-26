Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil."