14.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil OSB' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA