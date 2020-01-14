Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil OSB' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi.

14.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil ' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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