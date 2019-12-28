28.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk."

Kaynak: AA