Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

09.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:50
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "Topyekün kalkınmış bir hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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