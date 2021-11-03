Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak." - Haberler Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank : "Togg ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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