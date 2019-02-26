Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal Üretimde Sürekliliği Artırmak İçin Somut Bir...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek."
Kaynak: AA