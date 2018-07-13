Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan İlk İcraat: AR-GE Laboratuvarını Kapattırmadı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Ar-Ge laboratuvarının kapatılmasının gündeme gelmesinin ardından olaya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, laboratuvarın araştırma çalışmalarının devam edilmesini sağladı.

VARANK, ÜNİVERSİTE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞEREK SORUNU ÇÖZDÜ

Laboratuvar sorumlusu Doç Dr. Sinan Kıvrak'ın laboratuvarın kapatılmak istenmesine ilişkin "Saat 21:30, gençler hala aktif bir şekilde çalışıyor. Bir senede 50'ye yakın proje yaptığımız bu laboratuvar, yönetim tarafından kapatılıyor. Peki bu gençler nasıl ve nerede yetiştirilecek. Gecesinden gündüzünden feragat eden bu nesil heba edilirse, yazık olur" mesajını, laboratuvar çalışmalarını içeren bir video ile sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından konuya müdahil olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, üniversite yönetimi ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladı.

"LABORATUVARDA SAVUNMA SANAYİ AR-GE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Öğrencilerin önemli projelere imza attığı laboratuvarda özellikle savunma sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Bakan Varank'ın müdahil olmasının ardından laboratuvar tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR EDEREK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Laboratuvar ile ilgili sıkıntının çözülmesinin ardından kararı yine sosyal medya hesabından paylaşarak sevincini dile getiren Doç. Dr. Kıvrak, Bakan Varank'a da yine sosyal medya üzerinden yazdığı "Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan sayın Bakanımız Varank, değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım." mesajı ile teşekkür ederek, öğrencileri ile o anı resmeden bir fotoğrafı da paylaştı.