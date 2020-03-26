Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Solunum cihazları üretmek üzere yola koyulduk, kısa zamanda bunları seri olarak üretip Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz." dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19'a yönelik ürünlere hızlıca destek vereceğiz. Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak" dedi. Bakan Varank, Ankara'da Covid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com